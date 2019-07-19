Украинка завоевала бронзу чемпионата мира по фехтованию

19 июля, 2019, 10:55

Украинская шпажистка Елена Кривицкая выиграла бронзовую медаль на чемпионате мира по фехтованию

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.

В Будапеште (Венгрия) на чемпионате мира первую медаль сборной Украины принесла шпажистка Елена Кривицкая, которая в индивидуальных соревнованиях среди женщин заняла третье место.

Кривицкая в 1/32 финала победила Малинку Хоппе Монтанаро из Канады 15:10, затем прошла россиянку Татьяну Андрушову 15:13, в 1/8 финала выиграла у первого номера посева Анны-Марии Попеску из Румынии 15:6, а в четвертьфинале одолела Кхан Юн Ми из Южной Кореи 15:14.

В полуфинале украинка уступила представительнице Китая Линь Шен. Кривицкая вела в счете с разницей в 3 очка, однако китаянка сумела сравнять счет и завершить основное время вничью. Дополнительную минуту удачнее провела Шен, которая нанесла решающий укол и оставила украинку с бронзой.

Для украинки это уже третья бронзовая награда чемпионатов мира после личного успеха в Лейпциге-2017 и командного в Москве-2015.