Быстрый и мощный, - Усик о своем первом сопернике в супертяжелом весе

4 сентября, 2019, 12:46

Украинский боксер Александр Усик назвал сильные качества нидерландца Тайрона Спонга, который станет его первым соперником в супертяжелом весе

Об этом сообщает BoxingNews24.

По словам Усика - Спонг быстрый и мощный боксер, достиг большого успеха на профессиональном ринге.

"Я очень взволнован своим дебютом в супертяжелом весе. Спонг - быстрый и мощный боксер, добился большого успеха на ринге. Я должен пройти этот тест, чтобы побороться за титул чемпиона мира в хэвивейта", - сказал Усик.

За боксерскую карьеру 33-летний Тайрон Спонг провел 13 боев, в 12 из которых одерживал победу нокаутом и ни разу не проигрывал.

Спонг обладает региональными титулами чемпиона Латинской Америки по версии WBC Latino и WBO Latino в супертяжелом весе. Уроженец Суринама ранее был чемпионом мира по кикбоксингу и тайскому боксу.

Касаемо Усика, то украинец имеет в активе 16 победных боев, 12 из которых он выиграл нокаутом и также не имеющий поражений.