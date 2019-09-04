Быстрый и мощный, - Усик о своем первом сопернике в супертяжелом весе
Об этом сообщает BoxingNews24.
По словам Усика - Спонг быстрый и мощный боксер, достиг большого успеха на профессиональном ринге.
"Я очень взволнован своим дебютом в супертяжелом весе. Спонг - быстрый и мощный боксер, добился большого успеха на ринге. Я должен пройти этот тест, чтобы побороться за титул чемпиона мира в хэвивейта", - сказал Усик.
За боксерскую карьеру 33-летний Тайрон Спонг провел 13 боев, в 12 из которых одерживал победу нокаутом и ни разу не проигрывал.
Спонг обладает региональными титулами чемпиона Латинской Америки по версии WBC Latino и WBO Latino в супертяжелом весе. Уроженец Суринама ранее был чемпионом мира по кикбоксингу и тайскому боксу.
Касаемо Усика, то украинец имеет в активе 16 победных боев, 12 из которых он выиграл нокаутом и также не имеющий поражений.
- 1 сентября Александр Усик заявил, что его первым соперником в супертяжелом весе станет бывший кикбоксер Тайрон Спонг из Нидерландов.
- Напомним, 24 августа Александр Усик отказался проводить бой с россиянином Андреем Федосовым, который мог стать первым соперником украинца в супертяжелом весе.
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