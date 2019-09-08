В "Динамо" вспыхнул конфликт между новым главным тренером и футболистами, - СМИ
Об этом сообщает "ТаТоТаке".
По информации журналистов, игроки "Динамо" выразили претензии тренерскому штабу. Сергей Сидорчук на правах капитана начал этот разговор в раздевалке. Его поддержал Виталий Буяльский и почти все игроки.
"Команда недовольна тем, что происходит: во что они играют, как они ... заметил этот" бей-беги ", нагрузки бешеные ... Чтобы вы понимали, они перед матчем с" Зарей "таскали штанги в тренажерном зале. Ну и хорошо, если бы это давало какой-то результат ... а так получается, что они тяжело работают, восприняли эти установки тренера, а на самом деле ничего не меняется - команда и дальше не может победить", - рассказал ведущий программы "ТаТоТаке" Сергей Болотников.
По его словам, футболисты передали через ассистента главного тренера Вадима Евтушенко претензии к Алексею Михайличенко.
- Напомним, 1 сентября в центральном матче 6-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" в Запорожье сыграло вничью с "Зарей" .
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