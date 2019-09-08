В "Динамо" вспыхнул конфликт между новым главным тренером и футболистами, - СМИ

8 сентября, 2019, 16:12

Футболисты "Динамо" недовольны тактикой нового главного тренера киевской команды Алексея Михайличенко

Об этом сообщает "ТаТоТаке".

По информации журналистов, игроки "Динамо" выразили претензии тренерскому штабу. Сергей Сидорчук на правах капитана начал этот разговор в раздевалке. Его поддержал Виталий Буяльский и почти все игроки.

"Команда недовольна тем, что происходит: во что они играют, как они ... заметил этот" бей-беги ", нагрузки бешеные ... Чтобы вы понимали, они перед матчем с" Зарей "таскали штанги в тренажерном зале. Ну и хорошо, если бы это давало какой-то результат ... а так получается, что они тяжело работают, восприняли эти установки тренера, а на самом деле ничего не меняется - команда и дальше не может победить", - рассказал ведущий программы "ТаТоТаке" Сергей Болотников.

По его словам, футболисты передали через ассистента главного тренера Вадима Евтушенко претензии к Алексею Михайличенко.

Напомним, 1 сентября в центральном матче 6-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" в Запорожье сыграло вничью с "Зарей" .

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