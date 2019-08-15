10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко

15 августа, 2019, 18:05

Дмитрий Марценишин

15 августа новым главным тренером "Динамо" стал легендарный игрок киевского клуба Алексей Михайличенко

1. Родился 30 марта 1963 года в Киеве. Является воспитанником киевского "Динамо", в котором сыграл лучшие годы карьеры. В столичном клубе дебютировал в 1981 году, однако стопроцентным игроком основного состава стал только в 1987 году. Когда в 1986 году киевляне выиграли Кубок кубков хавбек был лишь игроком ротации.

2. В конце 1980-х годов Михайличенко считался одним из лучших полузащитников Европы. Пробившись в основной состав "Динамо", он быстро стал лидером киевского клуба и сборной СССР. Вместе с динамовцами хавбек трижды получал золотые награды союзного чемпионата и трижды выигрывал кубок страны. В 1986 году стал обладателем Кубка кубков, в завоевание которого также внес вклад.

3. Лучшим в карьере Алексея Михайличенко считают 1988 год. Вместе со сборной СССР, основу которой составляли футболисты "Динамо", хавбек стал вице-чемпионом Европы. В финальном матче команду Валерия Лобановского остановила звездная сборная Нидерландов во главе с Рудом Гуллитом, Марко ван Бастеном и Франком Райкардом. Сразу за этими тремя футболистами Михайличенко в 1988 году расположился в опросе France Football среди претендентов на "Золотой мяч".

4. В 1988 году Алексей Михайличенко выиграл Олимпиаду в Сеуле. Полузащитник также был лидером олимпийской сборной СССР под руководством другого знаменитого динамовца Анатолия Бышовца. В финальной игре Михайличенко и компания одолели сборную Бразилии, в которой уже тогда блистали будущие звезды мирового футбола - Таффарел, Бебето и Ромарио.

5. В 1990 году Алексей стал одним из первых игроков "из-за железного занавеса", которому позволили перейти в зарубежный клуб - итальянскую "Сампдорию". Украинцу не удалось стать в команде из Генуи крепким игроком основы. Говорят, что кроме языкового барьера, причиной стал конфликт с лидерами "Сампдории" - Роберто Манчини и Виалли. Через год Михайличенко покинул Геную. Однако, даже при таких условиях, он стал чемпионом Италии, что в дальнейшем помогло ему установить уникальное достижение.

6. Из итальянского чемпионата Михайличенко переехал в шотландский "Рейнджерс", где стал настоящей легендой клуба. За команду из Глазго Михайличенко играл вместе со своим бывшим одноклубником по "Динамо" - Олегом Кузнецовым.

Михайличено пять раз выигрывал чемпионат Шотландии и стал первым украинским футболистом, который выиграл золото трех национальных чемпионатов.

7. Тренерскую карьеру начал в 1997 году. Его в "Динамо" своим ассистентом пригласил Валерий Лобановский. При непосредственном участии Михайличенко легендарный тренер превратил киевскую команду в одну из лучших в Европе. Динамовцы с Андреем Шевченко и Сергеем Ребровым в составе побеждали такие команды, как "Барселона" и "Реал", а в 1999 году дошли до финала Лиги чемпионов, где их остановила "Бавария".

8. В 2002 году именно Михайличенко сменил на посту главного тренера "Динамо" Валерия Лобановского, который ушел из жизни. Под его руководством киевляне дважды выиграли чемпионат Украины и получили кубок страны.

Михайличенко уволили летом 2004 года после домашнего поражения в первом матче квалификации Лиги чемпионов от турецкого "Трабзонспора". Позже Игорь Суркис признал, что это была его самая большая ошибка за все годы президентства в "Динамо".

9. Михайличенко продолжил карьеру в молодежной сборной Украины, которую он возглавил в 2005 году, а в 2006 году привел к крупнейшему в то время успеху в истории. Под его руководством молодежка выиграла серебро чемпионата Европы. В финале украинцы с Артемом Милевским и Александром Алиевым в составе уступили сборной Нидерландов.

10. После такого триумфа Алексея Михайличенко пригласили на должность главного тренера национальной команды Украины, которую он возглавил в 2008 году. Украинцы в своей группе финишировали вторыми в отборе к чемпионату мира-2010. Они пропустили вперед Англию, которую победили в домашнем матче, но опередили крепкую команду Хорватии.

Однако на чемпионат мира в ЮАР наших футболистов не пустила сборная Греции, а все болельщики запомнили слезы форварда сборной Украины Андрея Шевченко после неудачи в ответном матче от греков. Эта игра стала последней на посту главного тренера для Михайличенко, который с 2013 года занимал менеджерскую должность - спортивного директора "Динамо".