"Динамо" не удержало победу над "Зарей" в чемпионате Украины
1 сентября, 2019, 21:20
В центральном матче 6-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" в Запорожье сыграло вничью с "Зарей"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Динамо" на 18-й минуте вывел вперед Жерсон Родригес. На 36-й минуте преимущество киевлян увеличил Карлос де Пена.
В конце первого тайма отставание "Зари" сократил Артем Громов. "Заря" восстановила равновесие на 82-й минуте, когда эффектным ударом в падении через себя отличился Йоэль Абу Ханна.
"Динамо" сыграло с "Зарей" вничью 2: 2, набрало 8 очков и идет на пятом месте. "Заря" имеет 11 баллов и находится в турнирной таблице на третьей позиции. Уверенно лидирует в чемпионате Украины "Шахтер", который набрал 18 пунктов.
Чемпионат Украины
6-й тур
1 сентября
"Заря" - "Динамо" 2: 2
Голы: Громов, 42, Абу Ханна, 82 - Родригеш, 18, де Пена, 36
- Напомним, 1 сентября "Шахтер" разгромил в Киеве "Олимпик" в донецком дерби.
- 31 августа в 6-м туре чемпионата Украины "Александрия" в гостях переиграла "Ворсклу" , а "Днепр-1" одолел "Колос".
Читайте также
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
-
21 августа, 2019 Виталий Портников: Возвращению Путина нужно сопротивляться
-
27 августа, 2019 100 дней президентства Зеленского для экономики: лук, доллар и ВВП
Читайте также
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
-
21 августа, 2019 Виталий Портников: Возвращению Путина нужно сопротивляться