"Динамо" не удержало победу над "Зарей" в чемпионате Украины

1 сентября, 2019, 21:20

В центральном матче 6-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" в Запорожье сыграло вничью с "Зарей"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Динамо" на 18-й минуте вывел вперед Жерсон Родригес. На 36-й минуте преимущество киевлян увеличил Карлос де Пена.

В конце первого тайма отставание "Зари" сократил Артем Громов. "Заря" восстановила равновесие на 82-й минуте, когда эффектным ударом в падении через себя отличился Йоэль Абу Ханна.

"Динамо" сыграло с "Зарей" вничью 2: 2, набрало 8 очков и идет на пятом месте. "Заря" имеет 11 баллов и находится в турнирной таблице на третьей позиции. Уверенно лидирует в чемпионате Украины "Шахтер", который набрал 18 пунктов.

Чемпионат Украины

6-й тур

1 сентября

"Заря" - "Динамо" 2: 2

Голы: Громов, 42, Абу Ханна, 82 - Родригеш, 18, де Пена, 36