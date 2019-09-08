"Динамо" одержало первую победу под руководством Михайличенко

8 сентября, 2019, 20:07

"Динамо" обыграло "Кристалл" в контрольном матче и одержало первую победу после возвращения на пост главного тренера Алексея Михайличенко

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

"Динамо" во время паузы на матчи национальных сборных на тренировочной базе в Конча-Заспе провело контрольный матч против лидера второй лиги херсонского "Кристалла".

Киевляне одержали победу со счетом 6: 0. В составе "Динамо" дублями отметились Денис Гармаш и Карлос де Пена, еще по голу забили Фран Соль и Сергей Сидорчук.

контрольный матч

8 сентября

"Динамо" - "Кристалл" 6:0

Голы: Гармаш, 8, 65, де Пена, 31, 87, Соль, 58, Сидорчук, 71

Ранее стало известно, что футболисты "Динамо" недовольны тактикой нового главного тренера киевской команды Алексея Михайличенко.

Читайте также: 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко