"Динамо" одержало первую победу под руководством Михайличенко
8 сентября, 2019, 20:07
"Динамо" обыграло "Кристалл" в контрольном матче и одержало первую победу после возвращения на пост главного тренера Алексея Михайличенко
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
"Динамо" во время паузы на матчи национальных сборных на тренировочной базе в Конча-Заспе провело контрольный матч против лидера второй лиги херсонского "Кристалла".
Киевляне одержали победу со счетом 6: 0. В составе "Динамо" дублями отметились Денис Гармаш и Карлос де Пена, еще по голу забили Фран Соль и Сергей Сидорчук.
контрольный матч
8 сентября
"Динамо" - "Кристалл" 6:0
Голы: Гармаш, 8, 65, де Пена, 31, 87, Соль, 58, Сидорчук, 71
- Ранее стало известно, что футболисты "Динамо" недовольны тактикой нового главного тренера киевской команды Алексея Михайличенко.
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