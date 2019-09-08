Путин рассказал Макрону, чего требует от Украины перед переговорами в "нормандском формате"
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин и Макрон дали положительную оценку обмену удерживаемыми лицами между РФ и Украиной, а российский президент отметил целесообразность подготовки повестки дня саммита "нормандской четверки".
"Владимир Путин и Эммануэль Макрон дали положительную оценку освобождению и передаче 7 сентября находящихся в Украине и России лиц как важной гуманитарной акции. Высказана надежда, что это будет способствовать нормализации российско-украинских отношений", - говорится в сообщении.
На сайте Кремля отметили, что Путин и Макрон подтвердили настрой на продолжение конструктивной совместной работы в рамках "нормандского формата". Так, Путин отметил целесообразность тщательной подготовки повестки дня саммита "нормандской четверки".
"Обращено внимание на необходимость выполнения Киевом договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих встреч на высшем уровне в Париже и Берлине, включая разведение сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения и закрепления в письменном виде "формулы Штайнмайера", - говорится в заявлении Кремля.
- 31 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился о встрече с Владимиром Путиным в "нормандском формате".
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