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Espreso.tvОбществоЗеленский договорился о встрече с Путиным

Зеленский договорился о встрече с Путиным


фото: bbc
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился о встрече с главой России Владимиром Путиным

Об этом Зеленский рассказал в интервью "1+1", сообщает TCH .

По его словам, речь идет о сроках и представителях. Во время второго телефонного разговора Путина и Зеленского они договорились, что третий контакт между ними будет личной встречей в "нормандском формате".

"Нашей стороной она была запланирована. Честно говоря, он мне сказал, что раньше были такие отношения, что ни о каких встречах не может идти речь, но чтобы решать в Минском формате нам нужно встречаться в Нормандском. Я считаю, что только глядя глаза в глаза и в присутствии западных лидеров мы можем договориться и подписаться - что самое важное ", - сказал Зеленский.

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