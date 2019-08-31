Зеленский договорился о встрече с Путиным

31 августа, 2019, 21:47

Об этом Зеленский рассказал в интервью "1+1", сообщает TCH .

По его словам, речь идет о сроках и представителях. Во время второго телефонного разговора Путина и Зеленского они договорились, что третий контакт между ними будет личной встречей в "нормандском формате".

"Нашей стороной она была запланирована. Честно говоря, он мне сказал, что раньше были такие отношения, что ни о каких встречах не может идти речь, но чтобы решать в Минском формате нам нужно встречаться в Нормандском. Я считаю, что только глядя глаза в глаза и в присутствии западных лидеров мы можем договориться и подписаться - что самое важное ", - сказал Зеленский.