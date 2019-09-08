Международное агентство Fitch оценило убытки Украины от "Северного потока-2"

8 сентября, 2019, 21:56

По оценкам международного рейтингового агентства Fitch, из-за введения газопровода "Северный поток-2" дефицит платежного баланса Украины увеличится до 3,4% от ВВП

Об этом со ссылкой на Fitch Ratings сообщает "Укринформ".

Ожидается, что введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" приведет к сокращению объемов транспортировки через Украину, хотя и с некоторой задержкой.

Согласно прогнозам Fitch, дефицит текущего счета платежного баланса Украины увеличится с 2,5% от ВВП в 2019 году до 2,9% в 2020 году и 3,4% - в 2021 году.

Отмечается, что срок действия нынешнего контракта между Газпромом и Нафтогазом истекает в конце 2019 года. Неспособность достичь нового соглашения между ними повлияет на снижение доходов от транзита, но не приведет к энергетическому дефициту.