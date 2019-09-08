Международное агентство Fitch оценило убытки Украины от "Северного потока-2"
8 сентября, 2019, 21:56
По оценкам международного рейтингового агентства Fitch, из-за введения газопровода "Северный поток-2" дефицит платежного баланса Украины увеличится до 3,4% от ВВП
Об этом со ссылкой на Fitch Ratings сообщает "Укринформ".
Ожидается, что введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" приведет к сокращению объемов транспортировки через Украину, хотя и с некоторой задержкой.
Согласно прогнозам Fitch, дефицит текущего счета платежного баланса Украины увеличится с 2,5% от ВВП в 2019 году до 2,9% в 2020 году и 3,4% - в 2021 году.
Отмечается, что срок действия нынешнего контракта между Газпромом и Нафтогазом истекает в конце 2019 года. Неспособность достичь нового соглашения между ними повлияет на снижение доходов от транзита, но не приведет к энергетическому дефициту.
- Напомним, 31 августа президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газопровод "Северный поток-2" угрозой для всей Европы.
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