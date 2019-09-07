Сенцов пообещал вскоре появиться в соцсетях
7 сентября, 2019, 21:51
Освобожденный из русского плена украинский режиссер Олег Сенцов пообещал, что вскоре станет активным в соцсетях
Об этом он заявил после обследования в больнице "Феофания", сообщает TCH.
Всех гражданских освобожденных из плена привезли именно в это медучреждение, однако некоторые из них сказали, что чувствуют себя хорошо и хотят провести первую ночь на свободе с близкими. Среди них оказался и Олег Сенцов.
Сенцов уехал из "Феофании" в сопровождении дочери и близких, на вопросы журналистов отвечать не стал, но пообещал, что "скоро будет активным в facebook".
- Сегодня между Украиной и Россией состоялся большой обмен военнопленными в формате "35 на 35".
- Освобожденный из русского плена украинский политзаключенный Станислав Клых после медобследования был направлен в реанимацию.
Читайте также
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
-
30 августа, 2019 Путь к себе - 5 книг об эмиграции и интеграции
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
Читайте также
-
30 августа, 2019 Путь к себе - 5 книг об эмиграции и интеграции
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина