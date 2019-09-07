Сенцов пообещал вскоре появиться в соцсетях

7 сентября, 2019, 21:51

Освобожденный из русского плена украинский режиссер Олег Сенцов пообещал, что вскоре станет активным в соцсетях

Об этом он заявил после обследования в больнице "Феофания", сообщает TCH.

Всех гражданских освобожденных из плена привезли именно в это медучреждение, однако некоторые из них сказали, что чувствуют себя хорошо и хотят провести первую ночь на свободе с близкими. Среди них оказался и Олег Сенцов.

Сенцов уехал из "Феофании" в сопровождении дочери и близких, на вопросы журналистов отвечать не стал, но пообещал, что "скоро будет активным в facebook".