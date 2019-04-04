Марадону оштрафуют за критику Трампа и поддержку Мадуро
4 апреля, 2019, 17:15
Федерация футбола Мексики оштрафует легендарного аргентинца Диего Марадону за высказывания в адрес президента США Дональда Трампа и венесуэльского диктатора Николаса Мадуро
Об этом сообщает El Mundo.
Против Диего Марадоны, который тренирует мексиканский клуб "Дорадос де Синалоа", открыли дело за высказывания в адрес Дональда Трампа и Николаса Мадуро.
После победы над "Тампико Мадеро" Марадона на пресс-конференции заявил, что посвящает победный матч Мадуро и всем страдающим в Венесуэле. Аргентинец также назвал признанного многими цивилизованными странами президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо марионеткой и раскритиковал действия президента США Дональда Трампа.
- В сентябре 2018 года Диего Марадона подписал контракт с мексиканским клубом, несмотря на то, что летом стал президентом брестского "Динамо".
- Осенью 2018 года Amazon заявил, что запускает сериал о легендарном аргентинском футболисте Диего Марадоне.
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