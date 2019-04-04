Марадону оштрафуют за критику Трампа и поддержку Мадуро

4 апреля, 2019, 17:15

Федерация футбола Мексики оштрафует легендарного аргентинца Диего Марадону за высказывания в адрес президента США Дональда Трампа и венесуэльского диктатора Николаса Мадуро

Об этом сообщает El Mundo.

Против Диего Марадоны, который тренирует мексиканский клуб "Дорадос де Синалоа", открыли дело за высказывания в адрес Дональда Трампа и Николаса Мадуро.

После победы над "Тампико Мадеро" Марадона на пресс-конференции заявил, что посвящает победный матч Мадуро и всем страдающим в Венесуэле. Аргентинец также назвал признанного многими цивилизованными странами президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо марионеткой и раскритиковал действия президента США Дональда Трампа.