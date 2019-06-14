//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортМексиканский клуб трогательно попрощался с Марадоной

Мексиканский клуб трогательно попрощался с Марадоной


фото: utro
Мексиканский "Дорадос" написал трогательное сообщение по поводу того, что знаменитый аргентинец Диего Марадона покинул пост главного тренера команды

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Вместе мы удивили мир. Мы показали, что футбол - это страсть. Спасибо за все, босс! Выздоравливайте и скоро увидимся!" - говорится в сообщение.

Клуб пожелал аргентинцу скорейшего выздоровления. По словам адвоката тренера Матиас Морли, Марадона оставил футбол из-за состояния здоровья. Легендарному экс-футболисту предстоит перенести две операции - на колене и плече, в связи с чем врачи рекомендовали ему сосредоточиться на своем здоровье.

Марадона возглавил "Дорадос" в сентябре 2018 года.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 июня, 2019 пятница

больше новостей

14 июня, 2019 пятница

13 июня, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать