Мексиканский клуб трогательно попрощался с Марадоной
14 июня, 2019, 11:34
Мексиканский "Дорадос" написал трогательное сообщение по поводу того, что знаменитый аргентинец Диего Марадона покинул пост главного тренера команды
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
"Вместе мы удивили мир. Мы показали, что футбол - это страсть. Спасибо за все, босс! Выздоравливайте и скоро увидимся!" - говорится в сообщение.
Клуб пожелал аргентинцу скорейшего выздоровления. По словам адвоката тренера Матиас Морли, Марадона оставил футбол из-за состояния здоровья. Легендарному экс-футболисту предстоит перенести две операции - на колене и плече, в связи с чем врачи рекомендовали ему сосредоточиться на своем здоровье.
Марадона возглавил "Дорадос" в сентябре 2018 года.
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