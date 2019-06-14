Мексиканский клуб трогательно попрощался с Марадоной

14 июня, 2019, 11:34

Мексиканский "Дорадос" написал трогательное сообщение по поводу того, что знаменитый аргентинец Диего Марадона покинул пост главного тренера команды

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Вместе мы удивили мир. Мы показали, что футбол - это страсть. Спасибо за все, босс! Выздоравливайте и скоро увидимся!" - говорится в сообщение.

Клуб пожелал аргентинцу скорейшего выздоровления. По словам адвоката тренера Матиас Морли, Марадона оставил футбол из-за состояния здоровья. Легендарному экс-футболисту предстоит перенести две операции - на колене и плече, в связи с чем врачи рекомендовали ему сосредоточиться на своем здоровье.

Марадона возглавил "Дорадос" в сентябре 2018 года.