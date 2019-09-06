Ярмоленко признался, что игроки "Вест Хэма" спрашивают об Украине

6 сентября, 2019, 17:14

Андрей Ярмоленко рассказал о чем говорит с игроками английского "Вест Хэма", если речь заходит об Украине

Об этом сообщает sport.ua.

Накануне матча квалификации Евро-2020 против сборной Литвы, вингер лондонского "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко дал интервью, в котором рассказал о том, что интересует футболистов "Вест Хэма" в Украине.

"Спрашивают о новом президенте, о войне. Интересуются, как ситуация в Киеве и Донецке. Также часто спрашивают о наших боксерах - Усике и Ломаченко", - признался 29-летний нападающий.

Андрей Ярмоленко выступает в чемпионате Англии с 2018-го года, однако почти весь прошлый сезон нападающий пропустил из-за травмы. Всего за "Вест Хэм" у украинца 13 матчей, 3 гола и 1 ассист.