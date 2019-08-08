Ярмоленко заключил со Срной пари на победителя чемпионата Украины

8 августа, 2019, 13:57

Футболист "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко поспорил с тренером "Шахтера" Дарио Срной на то, кто станет чемпионом Украины

Ярмоленко предложил Срне паре во время интервью каналу "Фаворит Спорт" в Youtube.

Вингер сборной Украины заявил, что чемпионом Украины станет "Динамо" и поспорил с Дарио Срной, который считает, что золото получит "Шахтер", на ужин в ресторане.

"Я могу поспорить с Дарио на ужин в хорошем ресторане. Я говорю, что выиграет" Динамо ". Если победит" Шахтер ", я готов угостить его ужином в любом хорошем ресторане", - сказал Ярмоленко.

"Динамо" и "Шахтер" встретятся 10 августа в Киеве в 3-м туре чемпионата Украины по футболу. Обе команды в стартовых турах набрали по 6 очков.

Хорват Дарио Срна в нынешнем сезоне вернулся в "Шахтер" и стал ассистентом главного тренера португальца Луиша Каштру.