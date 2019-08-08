Ярмоленко заключил со Срной пари на победителя чемпионата Украины
8 августа, 2019, 13:57
Футболист "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко поспорил с тренером "Шахтера" Дарио Срной на то, кто станет чемпионом Украины
Ярмоленко предложил Срне паре во время интервью каналу "Фаворит Спорт" в Youtube.
Вингер сборной Украины заявил, что чемпионом Украины станет "Динамо" и поспорил с Дарио Срной, который считает, что золото получит "Шахтер", на ужин в ресторане.
"Я могу поспорить с Дарио на ужин в хорошем ресторане. Я говорю, что выиграет" Динамо ". Если победит" Шахтер ", я готов угостить его ужином в любом хорошем ресторане", - сказал Ярмоленко.
"Динамо" и "Шахтер" встретятся 10 августа в Киеве в 3-м туре чемпионата Украины по футболу. Обе команды в стартовых турах набрали по 6 очков.
Хорват Дарио Срна в нынешнем сезоне вернулся в "Шахтер" и стал ассистентом главного тренера португальца Луиша Каштру.
- 28 июля в Одессе в матче за Суперкубок Украины "Динамо" победило "Шахтер" и получило первый трофей нового сезона.
- 8 августа бывший главный тренер "Шахтера" румын Мирча Луческу опроверг информацию о приглашении от "Динамо" .
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