Ярмоленко забил за "Вест Хэм" первый гол в новом сезоне
31 августа, 2019, 18:52
Первый в сезоне гол украинского футболиста Андрея Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить "Норвич" в 4-м туре чемпионата Англии
Об этом сообщает Еспресо.TV .
На игру против "Норвича" Ярмоленко вышел в стартовом составе и отметился голом на 56-й минуте. Украинец забил впервые в новом сезоне и сделал счет 2:0 в пользу своей команды.
Первый гол на счету Себастьена Алле, который поразил ворота на 24-й минуте.
"Вест Хэм" победил "Норвич" со счетом 2:0 и набрал 7 очков. У "Норвича" осталось 3 пункта.
Чемпионат Англии
4-й тур
31 августа
"Вест Хэм" - "Норвич" 2:0
Голы: Алле, 24, Ярмоленко, 56
- Напомним, 31 августа в 4-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Юнайтед", при численном преимуществе, сыграл в гостях вничью с "Саутгемптоном" .
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