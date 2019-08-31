Ярмоленко забил за "Вест Хэм" первый гол в новом сезоне

31 августа, 2019, 18:52

Первый в сезоне гол украинского футболиста Андрея Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить "Норвич" в 4-м туре чемпионата Англии

Об этом сообщает Еспресо.TV .

На игру против "Норвича" Ярмоленко вышел в стартовом составе и отметился голом на 56-й минуте. Украинец забил впервые в новом сезоне и сделал счет 2:0 в пользу своей команды.

Первый гол на счету Себастьена Алле, который поразил ворота на 24-й минуте.

"Вест Хэм" победил "Норвич" со счетом 2:0 и набрал 7 очков. У "Норвича" осталось 3 пункта.

Чемпионат Англии

4-й тур

31 августа

"Вест Хэм" - "Норвич" 2:0

Голы: Алле, 24, Ярмоленко, 56