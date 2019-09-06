Суд освободил боевика "ДНР", охранявшего обломки "Боинга"
Об этом говорится в материалах суда, передает "Lb.ua".
Неведров - уроженец Енакиева, у него было 5 судимостей, начиная с 2002 года: за воровство, разбой, грабеж и изнасилование. В 2014 году он присоединился к боевикам и осуществлял охрану блокпостов "ДНР". Боевику было поручено охранять обломки самолета и осуществлять пропускной режим на блокпостах, останавливать проезжающий автотранспорт, проверять документы водителей и пассажиров, груз автомобилей, осуществлять охрану блокпостов.
У Неведрова есть двое несовершеннолетних детей, с марта 2018 года ему присвоена инвалидность 3 группы по зрению.
После задержания в феврале 2019 года мужчине было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 260 (участие в непредусмотренных законом вооруженных формированиях) Уголовного кодекса. В процессе обвиняемый полностью свою вину признал.
Суд признал это, а также инвалидность подсудимого и положительные характеристики с места работы смягчающими обстоятельствами.
Учитывая то, что Неведров был на испытательном сроке, суд суммировал наказание и приговорил его к 5 годам лишения свободы, а затем освободил от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года.
Приговор вынесен в конце августа текущего года и не обжалован.
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