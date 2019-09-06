Показали условия колонии, в которых находится Зайцева. Фото
6 сентября, 2019, 11:48
Осужденная в деле смертельного ДТП в Харькове Елена Зайцева отбывает наказание в Покровском исправительном центре №79 в Днепропетровской области
Об этом сообщает Государственная уголовно-исполнительная служба Украины.
Ранее СМИ сообщали , что Зайцева имеет привилегированные условия. После этого уголовно-исполнительная служба опровергла такие заявления.
Отмечается, в уголовно-исполнительной службе существует только один сектор минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания для женщин, впервые осужденных к лишению свободы за преступления, совершенные по неосторожности, при государственном учреждении "Покровский исправительный центр (№ 79)".
Именно в этот центр и этапировали Зайцеву.
- Напомним, 18 октября 2017 в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение "Лексуса" 20-летней Зайцевой, который двигался на красный свет, и автомобиля "Фольксваген Туарег", за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов.
- В результате столкновения автомобиль сбил на тротуаре 11 пешеходов . На месте погибли 5 человек, еще 1 человек умер в больнице.
- 26 февраля 2019 Киевский райсуд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроками по 10 лет.
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