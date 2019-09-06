Показали условия колонии, в которых находится Зайцева. Фото

6 сентября, 2019, 11:48

Осужденная в деле смертельного ДТП в Харькове Елена Зайцева отбывает наказание в Покровском исправительном центре №79 в Днепропетровской области

Об этом сообщает Государственная уголовно-исполнительная служба Украины.

Ранее СМИ сообщали , что Зайцева имеет привилегированные условия. После этого уголовно-исполнительная служба опровергла такие заявления.

Отмечается, в уголовно-исполнительной службе существует только один сектор минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания для женщин, впервые осужденных к лишению свободы за преступления, совершенные по неосторожности, при государственном учреждении "Покровский исправительный центр (№ 79)".

Именно в этот центр и этапировали Зайцеву.