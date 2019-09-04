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Espreso.tvОбществоЗайцеву этапировали в колонию

Зайцеву этапировали в колонию

Елену Зайцеву, приговоренную к 10 годам лишения свободы по делу смертельного ДТП в Харькове, этапировали в Покровский исправительный центр №79 в Днепропетровской области

Об этом сообщает "Комментарий. Харьков".

  • Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение "Лексуса" 20-летней Зайцевой, который двигался на красный свет, и автомобиля "Фольксваген Туарег", за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов.
  • В результате столкновения автомобиль сбил на тротуаре 11 пешеходов. На месте погибли 5 человек, еще 1 человек умер в больнице.
  • 26 февраля 2019 года Киевский райсуд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроками по 10 лет.

 

 

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