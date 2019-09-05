В СИЗО опровергли, что Зайцева имеет привилегированные условия
Об этом сообщила Администрация ДКВС в Facebook.
"Администрация ГУИС Украины опровергает распространенную некоторыми СМИ информацию о направлении осужденной Зайцевой Е.А. в учреждение исполнения наказаний с привилегированными условиями содержания", - говорится в сообщении.
В ГУИС отметили, что порядок определения лицам, осужденным к лишению свободы, вида учреждения исполнения наказаний регламентировано приказом Министерства юстиции Украины от 27 февраля 2017 года.
"Согласно пункту 1 Положения в исправительные колонии минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания направляются осужденные впервые к лишению свободы за преступления, совершенные по неосторожности", - отмечают в ведомстве.
Таким образом, Зайцева приговорена к 10 годам лишения свободы по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть за преступление, совершенное по неосторожности.
В то же время, отмечается, что в ГУИС существует только один сектор минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания для женщин, впервые осужденных к лишению свободы за преступления, совершенные по неосторожности, - при государственном учреждении "Покровский исправительный центр" (№ 79).
"Согласно требованиям указанного выше Положения, осужденная Зайцева Е.А. направлена для дальнейшего отбывания наказания из вышесказанного сектора. Порядок и условия отбывания наказания в указанном секторе организован в соответствии с требованиями уголовно-исполнительного законодательства", - отмечается в заметке.
В ГУИС добавили, что одним из приоритетных направлений их деятельности является создание надлежащих условий содержания осужденных в учреждениях исполнения наказаний различных уровней безопасности с тенденцией приведения их в соответствие с требованиями европейских норм и стандартов.
- Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение "Лексуса" 20-летней Зайцевой, который двигался на красный свет, и автомобиля "Фольксваген Туарег", за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов.
- В результате столкновения автомобиль сбил на тротуаре 11 пешеходов. На месте погибли 5 человек, еще 1 человек умер в больнице.
- 26 февраля 2019 года Киевский райсуд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроками по 10 лет.
- 4 сентября Зайцеву этапировали в колонию.
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