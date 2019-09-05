В СИЗО опровергли, что Зайцева имеет привилегированные условия

5 сентября, 2019, 19:35

5 сентября администрация Государственной уголовно-исполнительной службы Украины опровергла сообщения СМИ о том, что Елену Зайцеву этапировали в учреждение с привилегированными условиями

Об этом сообщила Администрация ДКВС в Facebook.

"Администрация ГУИС Украины опровергает распространенную некоторыми СМИ информацию о направлении осужденной Зайцевой Е.А. в учреждение исполнения наказаний с привилегированными условиями содержания", - говорится в сообщении.

В ГУИС отметили, что порядок определения лицам, осужденным к лишению свободы, вида учреждения исполнения наказаний регламентировано приказом Министерства юстиции Украины от 27 февраля 2017 года.

"Согласно пункту 1 Положения в исправительные колонии минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания направляются осужденные впервые к лишению свободы за преступления, совершенные по неосторожности", - отмечают в ведомстве.

Таким образом, Зайцева приговорена к 10 годам лишения свободы по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть за преступление, совершенное по неосторожности.

В то же время, отмечается, что в ГУИС существует только один сектор минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания для женщин, впервые осужденных к лишению свободы за преступления, совершенные по неосторожности, - при государственном учреждении "Покровский исправительный центр" (№ 79).

"Согласно требованиям указанного выше Положения, осужденная Зайцева Е.А. направлена для дальнейшего отбывания наказания из вышесказанного сектора. Порядок и условия отбывания наказания в указанном секторе организован в соответствии с требованиями уголовно-исполнительного законодательства", - отмечается в заметке.

В ГУИС добавили, что одним из приоритетных направлений их деятельности является создание надлежащих условий содержания осужденных в учреждениях исполнения наказаний различных уровней безопасности с тенденцией приведения их в соответствие с требованиями европейских норм и стандартов.