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Espreso.tvОбществоГенпрокурор Рябошапка определился с заместителями, - журналистка

Генпрокурор Рябошапка определился с заместителями, - журналистка


фото: sud.ua
Заместителями нового генерального прокурора Руслана Рябошапки могут стать Виталий Каско, Виктор Трепак, Гюндуз Мамедов и Константин Кулик

Об этом сообщила шеф-редактор Lb.ua Соня Кошкина в своем Telegram-канале.

Вероятный первый заместитель генпрокурора - Виталий Касько.

"Его, видимо, представлять особо не надо. Заместителем уже был - сразу после Революции Достоинства - работал в тесной связке с Давидом Саквалеридзе. В том числе по делу" бриллиантовых прокуроров ". Легенда гласит, что из ГПУ его убрали, чтобы избежать вмешательства в резонансные дела", - говорится в сообщении журналистки.

Виктор Трепак был первым заместителем главы СБУ во времена Василия Грицака и "прославился как автор скандала с "амбарной книгой" Партии регионов".

Гюндуз Мамедов - прокурор АР Крым.

Константин Кулык сейчас возглавляет один из отделов Генпрокуратуры. В прошлом был военным прокурором сил АТО.

"Именно Кулык от прокуратуры в марте 2017 г. заключил с экс-директором курченковской компании "Газ Украины-2020" Аркадием Кашкиным соглашение о признании вины. Его результатом стала конфискация $1,5 млрд окружения Виктора Януковича. Был фигурантом дела НАБУ, которое возбудили по ч. 2 ст. 368-2 УКУ (незаконное обогащение). Сейчас этой статьи в УКУ нет ", - рассказала Соня Кошкина.

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