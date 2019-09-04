Генпрокурор Рябошапка определился с заместителями, - журналистка
Об этом сообщила шеф-редактор Lb.ua Соня Кошкина в своем Telegram-канале.
Вероятный первый заместитель генпрокурора - Виталий Касько.
"Его, видимо, представлять особо не надо. Заместителем уже был - сразу после Революции Достоинства - работал в тесной связке с Давидом Саквалеридзе. В том числе по делу" бриллиантовых прокуроров ". Легенда гласит, что из ГПУ его убрали, чтобы избежать вмешательства в резонансные дела", - говорится в сообщении журналистки.
Виктор Трепак был первым заместителем главы СБУ во времена Василия Грицака и "прославился как автор скандала с "амбарной книгой" Партии регионов".
Гюндуз Мамедов - прокурор АР Крым.
Константин Кулык сейчас возглавляет один из отделов Генпрокуратуры. В прошлом был военным прокурором сил АТО.
"Именно Кулык от прокуратуры в марте 2017 г. заключил с экс-директором курченковской компании "Газ Украины-2020" Аркадием Кашкиным соглашение о признании вины. Его результатом стала конфискация $1,5 млрд окружения Виктора Януковича. Был фигурантом дела НАБУ, которое возбудили по ч. 2 ст. 368-2 УКУ (незаконное обогащение). Сейчас этой статьи в УКУ нет ", - рассказала Соня Кошкина.
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