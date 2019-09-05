У известного бразильского защитника умер сын
5 сентября, 2019, 09:58
Сын легендарного бразильца Кафу умер от сердечного приступа
Об этом сообщает ESPN.
Вечером 4 сентября, во время футбольного матча с друзьями, погиб сын легендарного бразильского защитника Кафу. Причиной смерти называют сердечный приступ. Данило умер в машине скорой помощи по дороге в больницу, ему было 29 лет.
Кафу является двукратным чемпионом мира в составе сборной Бразилии, а также обладателем кубка Лиги чемпионов. Игровую карьеру завершил в 2008 году, последним его клубом был "Милан".
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