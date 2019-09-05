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Espreso.tvСпортУ известного бразильского защитника умер сын

У известного бразильского защитника умер сын


фото: sport.virgilio
Сын легендарного бразильца Кафу умер от сердечного приступа

Об этом сообщает ESPN.

Вечером 4 сентября, во время футбольного матча с друзьями, погиб сын легендарного бразильского защитника Кафу. Причиной смерти называют сердечный приступ. Данило умер в машине скорой помощи по дороге в больницу, ему было 29 лет.

Кафу является двукратным чемпионом мира в составе сборной Бразилии, а также обладателем кубка Лиги чемпионов. Игровую карьеру завершил в 2008 году, последним его клубом был "Милан".

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