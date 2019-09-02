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Espreso.tvОбществоУмер спортивный журналист Александр Жураховский

Умер спортивный журналист Александр Жураховский

В Киеве на 53-м году жизни скончался известный спортивный журналист и комментатор Александр Жураховский

Об этом сообщил журналист Руслан Свирин на своей странице в Facebook.

"Только день назад рассказывал одному человеку о первом составе Спортредакции Интера во главе с Александром Жураховским. И вот печальная весть - он ушел за горизонт. Тут и слов нет. Одна грусть. Сколько лет вместе проработали, сколько событий были освещены... Покойся с миром, Александр... ", - написал Свирин.

  • Напомним, Жураховский работал на телеканалах "Интер" и "Первый национальный", в последнее время он вел программу на радио "Эра". Причины смерти Жураховского пока не сообщаются.

 

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