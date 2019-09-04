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Espreso.tvСпортУмер легендарный норвежский биатлонист

Умер легендарный норвежский биатлонист


фото: Jens Meyer
3 сентября умер легендарный норвежский биатлонист Халваррд Ханеволд

Об этом сообщает Budstikka.

В возрасте 49 лет скончался знаменитый норвежский битлонист Халвард Ханеволд. Причины смерти пока не оглашаются, однако известно, что трагедия произошла 3 сентября, когда биатлонист находился в своем доме, в Борген. У спортсмена осталась жена и двое детей.

Ханеволд является трехкратным Олимпийским чемпионом и пятикратным чемпионом мира.

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