Умер легендарный норвежский биатлонист
4 сентября, 2019, 09:35
3 сентября умер легендарный норвежский биатлонист Халваррд Ханеволд
Об этом сообщает Budstikka.
В возрасте 49 лет скончался знаменитый норвежский битлонист Халвард Ханеволд. Причины смерти пока не оглашаются, однако известно, что трагедия произошла 3 сентября, когда биатлонист находился в своем доме, в Борген. У спортсмена осталась жена и двое детей.
Ханеволд является трехкратным Олимпийским чемпионом и пятикратным чемпионом мира.
Tidligere OL- og VM-vinner i skiskyting Halvard Hanevold (49) er død https://t.co/Vi3vnOU20J- Budstikka (@Budstikka) 3 сентября 2019 г.
- 2 сентября, на 53-м году жизни скончался известный спортивный журналист и комментатор Александр Жураховский
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