4 сентября, 2019, 09:35

3 сентября умер легендарный норвежский биатлонист Халваррд Ханеволд

Об этом сообщает Budstikka.

В возрасте 49 лет скончался знаменитый норвежский битлонист Халвард Ханеволд. Причины смерти пока не оглашаются, однако известно, что трагедия произошла 3 сентября, когда биатлонист находился в своем доме, в Борген. У спортсмена осталась жена и двое детей.

Ханеволд является трехкратным Олимпийским чемпионом и пятикратным чемпионом мира.

Tidligere OL- og VM-vinner i skiskyting Halvard Hanevold (49) er død https://t.co/Vi3vnOU20J - Budstikka (@Budstikka) 3 сентября 2019 г.