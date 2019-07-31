//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортГол украинца помог "Селтику" пробиться в 3-й раунд квалификации ЛЧ. Другие результаты

Гол украинца помог "Селтику" пробиться в 3-й раунд квалификации ЛЧ. Другие результаты


фото: celticfc.net
Во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов гол украинца Марьяна Шведа помог "Селтику" пройти в следующий раунд турнира, другие результаты

Об этом сообщает UA-Football .

Во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов 24 команды боролись за 12 путевок в третий раунд отбора. 12 победителей проходят дальше, а 12 побежденных снижаются в третий квалификационный раунд Лиги Европы.

Лига Чемпионов

2-й раунд

повторные матчи

29-30 июля

"Нымме Калью" (Эстония) - "Селтик" (Шотландия) 0: 2 (первый матч - 0: 5)

Голы: Александр Кулинич (в свои ворота) 10 Марьян Швед 90 + 3

За "Селтик" дебютировал украинец Марьян Швед. Нападающий получил не очень много игрового времени, но сумел выжать максимум из своего шанса. На 90 + 3-й минуте Марьян подхватил мяч на линии штрафной зоны, сделал шаг влево и мощно "вколотил" в верхний угол.

За "Калью" украинского тренера Романа Кожуховского весь матч отыграл Андрей Маркович.

АПОЭЛ (Кипр) - "Сутьеска" (Черногория) 3: 0 (первый матч - 1: 0)

Голы: Андрийя Павлович 13 Андрийя Павлович 24 Андрийя Павлович 66

"Маккаби" Тель-Авив (Израиль) - "Клуж" (Румыния) 2: 2 (первый матч - 0: 1)

Голы: Ник Блэкман 15 Ионафан Коэн 48 - Эмануэль шаров (пенальти) 18 Марио Рондон 42

"Динамо" (Хорватия) - "Сабуртало" (Грузия) 3: 0 (первый матч - 2: 0)

Голы: Мислав Оршич 74, Бруно Петкович 88, Даниэль Ольмо 90 + 4

Украинец Денис Шелихов не попал в заявку "Сабуртало". "Динамо" же в следующем раунде квалификации Лиги чемпионов сыграет против венгерского "Ференцвароша".

"Базель" (Швейцария) - ПСВ (Нидерланды) 2: 1 (первый матч - 2: 3)

Голы: Эрай Комерт 8, Рики ван Фолсвинкель 68 - Брума 23

"Олимпиакос" (Греция) - "Виктория" (Чехия) 4: 0 (первый матч - 0: 0)

Голы: Гильерме 51, Герреро 70, Радим Ржезник (в свои ворота) 73 Рубен Семеду 82

"Валетта" (Мальта) - "Ференцварош" (Венгрия) 1: 1 (первый матч - 1: 3)

Голы: Марио Фонтанелла (пенальти) 27 - Токмак Нгуен 59

"Ференцварош" Сергея Реброва не смог одержать победу, но вышел в 3-й раунд.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

31 июля, 2019 среда

больше новостей

31 июля, 2019 среда

30 июля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать