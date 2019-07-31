Гол украинца помог "Селтику" пробиться в 3-й раунд квалификации ЛЧ. Другие результаты
Об этом сообщает UA-Football .
Во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов 24 команды боролись за 12 путевок в третий раунд отбора. 12 победителей проходят дальше, а 12 побежденных снижаются в третий квалификационный раунд Лиги Европы.
Лига Чемпионов
2-й раунд
повторные матчи
29-30 июля
"Нымме Калью" (Эстония) - "Селтик" (Шотландия) 0: 2 (первый матч - 0: 5)
Голы: Александр Кулинич (в свои ворота) 10 Марьян Швед 90 + 3
За "Селтик" дебютировал украинец Марьян Швед. Нападающий получил не очень много игрового времени, но сумел выжать максимум из своего шанса. На 90 + 3-й минуте Марьян подхватил мяч на линии штрафной зоны, сделал шаг влево и мощно "вколотил" в верхний угол.
За "Калью" украинского тренера Романа Кожуховского весь матч отыграл Андрей Маркович.
АПОЭЛ (Кипр) - "Сутьеска" (Черногория) 3: 0 (первый матч - 1: 0)
Голы: Андрийя Павлович 13 Андрийя Павлович 24 Андрийя Павлович 66
"Маккаби" Тель-Авив (Израиль) - "Клуж" (Румыния) 2: 2 (первый матч - 0: 1)
Голы: Ник Блэкман 15 Ионафан Коэн 48 - Эмануэль шаров (пенальти) 18 Марио Рондон 42
"Динамо" (Хорватия) - "Сабуртало" (Грузия) 3: 0 (первый матч - 2: 0)
Голы: Мислав Оршич 74, Бруно Петкович 88, Даниэль Ольмо 90 + 4
Украинец Денис Шелихов не попал в заявку "Сабуртало". "Динамо" же в следующем раунде квалификации Лиги чемпионов сыграет против венгерского "Ференцвароша".
"Базель" (Швейцария) - ПСВ (Нидерланды) 2: 1 (первый матч - 2: 3)
Голы: Эрай Комерт 8, Рики ван Фолсвинкель 68 - Брума 23
"Олимпиакос" (Греция) - "Виктория" (Чехия) 4: 0 (первый матч - 0: 0)
Голы: Гильерме 51, Герреро 70, Радим Ржезник (в свои ворота) 73 Рубен Семеду 82
"Валетта" (Мальта) - "Ференцварош" (Венгрия) 1: 1 (первый матч - 1: 3)
Голы: Марио Фонтанелла (пенальти) 27 - Токмак Нгуен 59
"Ференцварош" Сергея Реброва не смог одержать победу, но вышел в 3-й раунд.
- 25 июля главный тренер "Ференцвароша" украинец Сергей Ребров поделился впечатлениями от матча 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов с "Валлеттой".
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