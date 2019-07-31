Гол украинца помог "Селтику" пробиться в 3-й раунд квалификации ЛЧ. Другие результаты

31 июля, 2019, 09:24

Во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов гол украинца Марьяна Шведа помог "Селтику" пройти в следующий раунд турнира, другие результаты

Об этом сообщает UA-Football .

Во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов 24 команды боролись за 12 путевок в третий раунд отбора. 12 победителей проходят дальше, а 12 побежденных снижаются в третий квалификационный раунд Лиги Европы.

Лига Чемпионов

2-й раунд

повторные матчи

29-30 июля

"Нымме Калью" (Эстония) - "Селтик" (Шотландия) 0: 2 (первый матч - 0: 5)

Голы: Александр Кулинич (в свои ворота) 10 Марьян Швед 90 + 3

За "Селтик" дебютировал украинец Марьян Швед. Нападающий получил не очень много игрового времени, но сумел выжать максимум из своего шанса. На 90 + 3-й минуте Марьян подхватил мяч на линии штрафной зоны, сделал шаг влево и мощно "вколотил" в верхний угол.

За "Калью" украинского тренера Романа Кожуховского весь матч отыграл Андрей Маркович.

АПОЭЛ (Кипр) - "Сутьеска" (Черногория) 3: 0 (первый матч - 1: 0)

Голы: Андрийя Павлович 13 Андрийя Павлович 24 Андрийя Павлович 66

"Маккаби" Тель-Авив (Израиль) - "Клуж" (Румыния) 2: 2 (первый матч - 0: 1)

Голы: Ник Блэкман 15 Ионафан Коэн 48 - Эмануэль шаров (пенальти) 18 Марио Рондон 42

"Динамо" (Хорватия) - "Сабуртало" (Грузия) 3: 0 (первый матч - 2: 0)

Голы: Мислав Оршич 74, Бруно Петкович 88, Даниэль Ольмо 90 + 4

Украинец Денис Шелихов не попал в заявку "Сабуртало". "Динамо" же в следующем раунде квалификации Лиги чемпионов сыграет против венгерского "Ференцвароша".

"Базель" (Швейцария) - ПСВ (Нидерланды) 2: 1 (первый матч - 2: 3)

Голы: Эрай Комерт 8, Рики ван Фолсвинкель 68 - Брума 23

"Олимпиакос" (Греция) - "Виктория" (Чехия) 4: 0 (первый матч - 0: 0)

Голы: Гильерме 51, Герреро 70, Радим Ржезник (в свои ворота) 73 Рубен Семеду 82

"Валетта" (Мальта) - "Ференцварош" (Венгрия) 1: 1 (первый матч - 1: 3)

Голы: Марио Фонтанелла (пенальти) 27 - Токмак Нгуен 59

"Ференцварош" Сергея Реброва не смог одержать победу, но вышел в 3-й раунд.