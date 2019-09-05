"Реальная измена Украине": в соцсетях отреагировали на освобождение Цемаха

5 сентября, 2019, 13:45

Пользователей соцсетей возмутило, что экс-начальника ПВО бригады наемников РФ Владимира Цемаха, который может быть причастен к уничтожению пассажирского авиалайнера MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года, отпустили из-под стражи