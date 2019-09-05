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Espreso.tvОбщество"Реальная измена Украине": в соцсетях отреагировали на освобождение Цемаха

"Реальная измена Украине": в соцсетях отреагировали на освобождение Цемаха

Пользователей соцсетей возмутило, что экс-начальника ПВО бригады наемников РФ Владимира Цемаха, который может быть причастен к уничтожению пассажирского авиалайнера MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года, отпустили из-под стражи

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Так, по мнению Виталия Портникова, освобождение судом Владимира Цемаха - прекрасная иллюстрация того, как украинская власть будет решать вопрос обмена пленными.

Журналист Сергей Иванов считает, что если Цемах - цена освобождения наших пленных, ее нужно заплатить. "Государство существует для защиты и спасения своих граждан, а не меняющихся государственных интересов", - написал он.

Министр Украины по делам ветеранов в правительстве Владимира Гройсмана Ирина Фриз пишет:

  • 5 сентября экс-начальника ПВО бригады наемников РФ Владимира Цемах, который может быть причастен к уничтожению пассажирского авиалайнера MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года, отпустили из-под стражи
  • Ранее СМИ сообщали , что Путин затягивает обмен пленными, требуя выдачи подозреваемого в причастности к катастрофе МН17 Цемах. 9 августа стало известно, что Цемах включили в список на обмен пленными
  • В конце июня СБУ задержала бывшего начальника ПВО бригады боевиков "ДНР" Цемах. Секретарь СНБО Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.
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