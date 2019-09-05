"Реальная измена Украине": в соцсетях отреагировали на освобождение Цемаха
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Так, по мнению Виталия Портникова, освобождение судом Владимира Цемаха - прекрасная иллюстрация того, как украинская власть будет решать вопрос обмена пленными.
Журналист Сергей Иванов считает, что если Цемах - цена освобождения наших пленных, ее нужно заплатить. "Государство существует для защиты и спасения своих граждан, а не меняющихся государственных интересов", - написал он.
Освобождение из-под ареста бывшего боевика с оккуп. тер-рии В.Цемаха - шаг в сторону России, ее оправдание за сбитый #MH17 .Это единственное лицо, которое может свидетельствовать для привлечения России к ответственности. Еще одно доказательство управляемости судьями в угоду видению некоторых лиц во власти. #червоналиния- Ivanna Klympush (@IKlympush) 5 сентября 2019 г.
Министр Украины по делам ветеранов в правительстве Владимира Гройсмана Ирина Фриз пишет:
- 5 сентября экс-начальника ПВО бригады наемников РФ Владимира Цемах, который может быть причастен к уничтожению пассажирского авиалайнера MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года, отпустили из-под стражи
- Ранее СМИ сообщали , что Путин затягивает обмен пленными, требуя выдачи подозреваемого в причастности к катастрофе МН17 Цемах. 9 августа стало известно, что Цемах включили в список на обмен пленными
- В конце июня СБУ задержала бывшего начальника ПВО бригады боевиков "ДНР" Цемах. Секретарь СНБО Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.
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