Освобождение Карпюка и Клыха - это сложный вопрос, - Путин
5 сентября, 2019, 17:15
5 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин сказал, что вопрос освобождения политзаключенных Станислава Клыха и Николая Карпюка является для России "сложным"
Об этом Путин заявил во время встречи с Виктором Медведчуком, передает Общественное.
"Вы знаете: у нас особая позиция. Это сложный для нас вопрос. Мы, безусловно, будем двигаться в этом направлении. В ближайшее время, как и договорились с действующей официальной властью в Украине, мы совместно объявим о принятых решениях", - сказал Путин на экономическом форуме.
- Напомним, что украинцы Станислав Клых и Николай Карпюк были осуждены в РФ на 20 лет лишения свободы за "преступления, совершенные во время Чеченской войны".
- 5 сентября Медведчук поехал к Путину во Владивосток на экономический форум.
- Также 5 сентября во время экономического форума Путин рассказал о приближении к финалу в вопросе обмена заложниками между Россией и Украиной.
Читайте также
-
30 августа, 2019 Путь к себе - 5 книг об эмиграции и интеграции
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
Читайте также
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк