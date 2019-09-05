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Espreso.tvОбществоОсвобождение Карпюка и Клыха - это сложный вопрос, - Путин

Освобождение Карпюка и Клыха - это сложный вопрос, - Путин

5 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин сказал, что вопрос освобождения политзаключенных Станислава Клыха и Николая Карпюка является для России "сложным"

Об этом Путин заявил во время встречи с Виктором Медведчуком, передает Общественное.

"Вы знаете: у нас особая позиция. Это сложный для нас вопрос. Мы, безусловно, будем двигаться в этом направлении. В ближайшее время, как и договорились с действующей официальной властью в Украине, мы совместно объявим о принятых решениях", - сказал Путин на экономическом форуме.

  • Напомним, что украинцы Станислав Клых и Николай Карпюк были осуждены в РФ на 20 лет лишения свободы за "преступления, совершенные во время Чеченской войны".
  • 5 сентября Медведчук поехал к Путину во Владивосток на экономический форум.
  • Также 5 сентября во время экономического форума Путин рассказал о приближении к финалу в вопросе обмена заложниками между Россией и Украиной.
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