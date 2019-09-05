Освобождение Карпюка и Клыха - это сложный вопрос, - Путин

5 сентября, 2019, 17:15

5 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин сказал, что вопрос освобождения политзаключенных Станислава Клыха и Николая Карпюка является для России "сложным"

Об этом Путин заявил во время встречи с Виктором Медведчуком, передает Общественное.

"Вы знаете: у нас особая позиция. Это сложный для нас вопрос. Мы, безусловно, будем двигаться в этом направлении. В ближайшее время, как и договорились с действующей официальной властью в Украине, мы совместно объявим о принятых решениях", - сказал Путин на экономическом форуме.