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Espreso.tvОбществоМедведчук поехал к Путину во Владивосток на экономический форум. Фотофакт

Медведчук поехал к Путину во Владивосток на экономический форум. Фотофакт


фото: Reuters
С 4 по 6 сентября в российском Владивостоке происходит Восточный экономический форум

Фото с экономического форума опубликовало агентство Reuters.

"Виктор Медведчук, лидер "Оппозиционной платформы "За жизнь", участвует в Восточном экономическом форуме во Владивостоке 5 сентября 2019 г.", - говорится в подписи к фото.

В четверг, 5 сентября, там на пленарном заседании выступает президент РФ Владимир Путин. Он уже успел на форуме сделать заявление по освобождению украинских политзаключенных: "Обмен будет масштабным".

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