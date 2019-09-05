Медведчук поехал к Путину во Владивосток на экономический форум. Фотофакт
5 сентября, 2019, 13:12
С 4 по 6 сентября в российском Владивостоке происходит Восточный экономический форум
Фото с экономического форума опубликовало агентство Reuters.
"Виктор Медведчук, лидер "Оппозиционной платформы "За жизнь", участвует в Восточном экономическом форуме во Владивостоке 5 сентября 2019 г.", - говорится в подписи к фото.
В четверг, 5 сентября, там на пленарном заседании выступает президент РФ Владимир Путин. Он уже успел на форуме сделать заявление по освобождению украинских политзаключенных: "Обмен будет масштабным".
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