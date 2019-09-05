Обмен заложниками между Украиной и РФ будет масштабным, - Путин

5 сентября, 2019, 12:38

Президент РФ Владимир Путин рассказал о приближении к финалу в вопросе обмена заложниками между Россией и Украиной

Об этом он заявил на экономическом форуме во Владивостоке, передает Громадское.

"Достаточно сложно было проводить решение о конкретных людях, но подходим к финалу. Обмен задержанными между Россией и Украиной будет масштабным, это хороший шаг к нормализации отношений", - заявил Путин.

Ранее российское агентство "Интерфакс сообщало, что обмен пленными между Украиной и РФ, вероятно, состоится 7 сентября, переговоры продолжаются.