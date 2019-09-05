Кипиани об иске Медведчука: 90% книги о Стусе - это документы

5 сентября, 2019, 12:42

Журналист Вахтанг Кипиани рассказал о своей книге о политзаключенном Василие Стусе, которую через суд требует запретить депутат от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" и по совместительству кум Путина Виктор Медведчук

Об этом Вахтанг Кипиани рассказал в "Большом эфире Василия Зимы" на Еспресо.TV.

Виктор Медведчук был адвокатом во втором процессе над Василием Стусом. 29 августа Вахтанг Кипиани сообщил, что Медведчук подал на него в суд за книгу "Дело Василия Стуса".

"Есть 9 эпизодов, в которых Медведчук считает, что его честь, достоинство и деловая репутация были мной каким-то образом подвергнуты сомнению или попраны", - пояснил историк и автор книги.

По словам Кипиани, 90% книги - это документы с процесса над Василием Стусом и часть - это публицистические или мемуарного характера материалы.

"Часть книги - это записанные мной интервью с последним живым свидетелем, кто видел Василия Стуса в камере, перед карцером, российским писателем Леонидом Бородиным. Есть текст Василия Овсиенко - тоже в прошлом сокамерника Стуса - о смерти, самоубийстве или других версиях смерти Стуса. И есть лагерная тетрадь, которую мы перепечатали с разрешения Дмитрия Стуса, сына поэта, чтобы показать единственные заметки, единственный текст, который Василий Стус успел за 5 лет заключения передать на волю", - отметил журналист.

В книге также есть и публикации самого Кипиани, которые и подверглись остракизму со стороны Медведчука. По словам автора книги, Медведчуку "кажется, что эти тексты содержат ложь, и он обратился как гражданин в суд".

Вахтанг Кипиани также отметил, что он консультировался с адвокатами, и никто не говорит, что дело проигрышное. Большинство материалов Кипиани - это субъективные размышления о жизни, творчестве, судьбе поэта, высказывать которые не запрещено законом.