Кипиани об иске Медведчука: 90% книги о Стусе - это документы
Об этом Вахтанг Кипиани рассказал в "Большом эфире Василия Зимы" на Еспресо.TV.
Виктор Медведчук был адвокатом во втором процессе над Василием Стусом. 29 августа Вахтанг Кипиани сообщил, что Медведчук подал на него в суд за книгу "Дело Василия Стуса".
"Есть 9 эпизодов, в которых Медведчук считает, что его честь, достоинство и деловая репутация были мной каким-то образом подвергнуты сомнению или попраны", - пояснил историк и автор книги.
По словам Кипиани, 90% книги - это документы с процесса над Василием Стусом и часть - это публицистические или мемуарного характера материалы.
"Часть книги - это записанные мной интервью с последним живым свидетелем, кто видел Василия Стуса в камере, перед карцером, российским писателем Леонидом Бородиным. Есть текст Василия Овсиенко - тоже в прошлом сокамерника Стуса - о смерти, самоубийстве или других версиях смерти Стуса. И есть лагерная тетрадь, которую мы перепечатали с разрешения Дмитрия Стуса, сына поэта, чтобы показать единственные заметки, единственный текст, который Василий Стус успел за 5 лет заключения передать на волю", - отметил журналист.
В книге также есть и публикации самого Кипиани, которые и подверглись остракизму со стороны Медведчука. По словам автора книги, Медведчуку "кажется, что эти тексты содержат ложь, и он обратился как гражданин в суд".
Вахтанг Кипиани также отметил, что он консультировался с адвокатами, и никто не говорит, что дело проигрышное. Большинство материалов Кипиани - это субъективные размышления о жизни, творчестве, судьбе поэта, высказывать которые не запрещено законом.
- Напомним, 29 августа Вахтанг Кипиани сообщил, что Медведчук подал на него в суд за книгу об украинском политзаключенном Василие Стусе.
- Медведчук объяснил, почему пытается запретить книгу Кипиани о Стусе
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