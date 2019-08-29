Медведчук подал в суд на Кипиани за книгу о Василе Стусе
Об этом сам Кипиани сообщил в Facebook.
"Есть новость. Кум и пособник Путина Виктор Медведчук подал на меня в суд по защите своей "чести", "достоинства" и "деловой репутации" и "опровержения недостоверной информации" (кавычки мои)", - отметил историк.
По словам Кипиани, речь идет о текстах из книги "Справа Василя Стуса", которую он сделал вместе с Издательством Vivat, которое является соответчиком по этому делу.
"Медведчук требует запретить распространение (продажу) в любой форме и на любой территории экземпляров этой книги. Так что, кто хочет иметь это издание - поспешите, кто знает, что будет завтра. И это, конечно, не реванш Первое заседание по этому делу состоится в Дарницком суде 2 октября 2019 года ", - написал он.
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