Медведчук подал в суд на Кипиани за книгу о Василе Стусе

29 августа, 2019, 18:06

Народный депутат от ОПЗЖ, в прошлом - назначенный адвокат украинского политзаключенного Василя Стуса Виктор Медведчук подал в суд на журналиста и историка Вахтанга Кипиани

Об этом сам Кипиани сообщил в Facebook.

"Есть новость. Кум и пособник Путина Виктор Медведчук подал на меня в суд по защите своей "чести", "достоинства" и "деловой репутации" и "опровержения недостоверной информации" (кавычки мои)", - отметил историк.

По словам Кипиани, речь идет о текстах из книги "Справа Василя Стуса", которую он сделал вместе с Издательством Vivat, которое является соответчиком по этому делу.

"Медведчук требует запретить распространение (продажу) в любой форме и на любой территории экземпляров этой книги. Так что, кто хочет иметь это издание - поспешите, кто знает, что будет завтра. И это, конечно, не реванш ;) Первое заседание по этому делу состоится в Дарницком суде 2 октября 2019 года ", - написал он.