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Espreso.tvОбществоМедведчук подал в суд на Кипиани за книгу о Василе Стусе

Медведчук подал в суд на Кипиани за книгу о Василе Стусе


фото: niklife
Народный депутат от ОПЗЖ, в прошлом - назначенный адвокат украинского политзаключенного Василя Стуса Виктор Медведчук подал в суд на журналиста и историка Вахтанга Кипиани

Об этом сам Кипиани сообщил в Facebook.

"Есть новость. Кум и пособник Путина Виктор Медведчук подал на меня в суд по защите своей "чести", "достоинстваи "деловой репутациии "опровержения недостоверной информации(кавычки мои)", - отметил историк.

По словам Кипиани, речь идет о текстах из книги "Справа Василя Стуса", которую он сделал вместе с Издательством Vivat, которое является соответчиком по этому делу.

"Медведчук требует запретить распространение (продажу) в любой форме и на любой территории экземпляров этой книги. Так что, кто хочет иметь это издание - поспешите, кто знает, что будет завтра. И это, конечно, не реванш Первое заседание по этому делу состоится в Дарницком суде 2 октября 2019 года ", - написал он.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что его не интересует лента о поэте Василе Стусе "Запрещенный".

 

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