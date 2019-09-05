Коноплянка дебютировал за "Шахтер"
5 сентября, 2019, 12:12
Полузащитник Евгений Коноплянка дебютировал за "Шахтер" в товарищеском матче против "Колоса"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В спарринг-матче против "Колоса" из Коваливки в составе донецкого "Шахтера" дебютировал вингер Евгений Коноплянка. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко накануне отправил 29-летнего полузащитника в стан клуба, чтобы тот набрался игровой практики перед матчами сборной.
"Шахтер": Шевченко, Додо, Бутко, Семенихин, Сиприано, Маркос Антонио, Крысько, Бондаренко, Тете, Коноплянка, Борячук. Запасные: Турбаевский, Кемкин, Муравский, Шушко, Холод, Приходько, Кобылянский, Очеретько.
Коноплянка провел на поле весь первый тайм, после чего вместо него вышел Олег Очеретько.
- 2 сентября "Шахтер" объявил о подписании контракта с игроком национальной сборной Евгением Коноплянкой.
- 3 сентября Коноплянка попрощался с болельщиками и футболистами немецкого "Шальке" после трансфера в "Шахтер.
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