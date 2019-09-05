5 сентября, 2019, 12:12

Полузащитник Евгений Коноплянка дебютировал за "Шахтер" в товарищеском матче против "Колоса"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В спарринг-матче против "Колоса" из Коваливки в составе донецкого "Шахтера" дебютировал вингер Евгений Коноплянка. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко накануне отправил 29-летнего полузащитника в стан клуба, чтобы тот набрался игровой практики перед матчами сборной.

"Шахтер": Шевченко, Додо, Бутко, Семенихин, Сиприано, Маркос Антонио, Крысько, Бондаренко, Тете, Коноплянка, Борячук. Запасные: Турбаевский, Кемкин, Муравский, Шушко, Холод, Приходько, Кобылянский, Очеретько.

Коноплянка провел на поле весь первый тайм, после чего вместо него вышел Олег Очеретько.