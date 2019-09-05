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Espreso.tvОбществоЕвропарламентарии призвали Украину не менять фигуранта MH17 Цемаха

Европарламентарии призвали Украину не менять фигуранта MH17 Цемаха


фото: REUTERS
Группа депутатов Европейского парламента обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием не выдавать Владимира Цемаха России в рамках обмена удерживаемыми лицами

В заявлении, которое обнародовала евродепутат от Нидерландов Кати Пири, говорится, что Цемах является ключевым подозреваемым по делу об уничтожении пассажирского Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом 17 июля 2014 г..

"Мы понимаем контекст, в котором проходят переговоры (между Россией и Украиной об обмене, - ред.), и дипломатические усилия украинской власти.

Однако господин Цемах является подозреваемым в уголовном расследовании сбивания MH17. Доступ Совместной следственной группы к нему и его показаний имеет чрезвычайную ценность для эффективного судебного следствия", - подчеркивают евродепутаты.

Ранее главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке направил письмо в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой не выдавать России Владимира Цемаха.

Бывший «начальник ПВО» Славянской бригады так называемой «ДНР» Владимир Цемах был задержан в своей квартире в городе Снежное. После этого его вывезли через линию разграничения в Киев.

 

Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем по делу об уничтожении пассажирского самолета Boeing-777 Malaysia Airlines рейса МН17.

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