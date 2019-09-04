Джонсон требует провести досрочные выборы 15 октября
Об этом он заявил, отвечая на вопросы депутатов парламента, сообщает Reuters.
"Если этот законопроект, который означает нашу сдачу в плен, будет принят, то народу этой страны придется высказаться по поводу того, что они предпочитают, на всеобщих выборах 15 октября", - сказал Борис Джонсон.
Причиной для назначения выборов стал процесс принятия закона, предусматривающий перенос даты Brexit. При том что Джонсон твердо стоит на том, что Великобритания покинет ЕС в назначенный срок - 31 октября.
Отметим, что для проведения досрочных выборов также требуется согласие парламента, причем необходимо две трети голосов.
Напомним, правительство Джонсона потерял рабочее большинство в Палате общин, а затем проиграло важное голосование по Brexit.
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