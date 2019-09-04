В Италии 80% депутатов поддержали формирование нового правительства
4 сентября, 2019, 08:41
Члены популистского "Движения 5 звезд" проголосовали за поддержку формирования правительства с Демократической партией, что позволит прекратить политический кризис в Италии
Об этом сообщает Ansa.
Десятки тысяч членов партии приняли участие в онлайн-голосовании, которое продолжалось в течение суток 2 сентября. В результате 79,3% высказались за формирование нового правительства, 20,7% были против.
4 сентября кандидат на пост премьер-министра Джузеппе Конте может представить президенту Италии состав нового правительства. После этого правительство примет присягу. Вероятно, это произойдет в среду вечером или в четверг утром.
В новом правительстве не будет представителей правой партии "Лига". Ее лидер и пока действующий глава МВД Маттео Сальвини уже запланировал серию митингов по всей Италии и призвал своих сторонников к большой демонстрации в Риме.
- Напомним, 20 августа премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил об отставке.
- Вице-премьер Сальвини неоднократно заявлял, что в парламенте отсутствует большинство и необходимо провести досрочные выборы.
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