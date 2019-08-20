Премьер Италии объявил об отставке
Об этом сообщает ВВС.
Конте объявил о своем решении уйти в отставку в зале парламента после того, как вице-премьер Маттео Сальвини поставил вопрос о доверии правительству.
По словам Конте, Сальвини "искал повод для новых выборов" с того самого момента, как его ультраконсервативная партия "Лига" достигла успеха на выборах в Европарламент.
Конте добавил, что Сальвини поставил свои личные и партийные интересы выше государственных.
Отношения между партнерами по коалиции "Лигой" и "Движением пяти звезд" существенно ухудшились во время избирательной кампании в Европарламент.
На европейских выборах "Лига" обогнала партнеров по коалиции, получив 34% голосов. После этого в прессе стали распространяться слухи, что лидер "Лиги" Сальвини может отказаться от коалиции.
Вице-премьер Сальвини неоднократно заявлял, что в парламенте отсутствует большинство и необходимо провести досрочные выборы.
Читайте также
-
14 августа, 2019 10 фактов об Алексее Гончаруке, которого видят новым премьером
-
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики
Читайте также
-
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-