Кризис в Италии: Сальвини заявил о распаде коалиции и призвал провети досрочные выборы

"Я сегодня повторил премьеру Конте, что мы должны немедленно пойти в парламент, чтобы признать, что правящего большинства больше не существует, о чем свидетельствует голосование за TAV (строительство высокоскоростного железнодорожного сообщения Лион-Турин - ред.) ... Давайте быстрее дадим слово избирателям ", - заявил Сальвини, который также является министром внутренних дел.

Еще один заместитель премьер-министра Луиджи Ди Майо заявил в четверг, что его движение "5 звезд" готово к досрочным выборам. Ди Майо, который также является министром труда и промышленности, заявил, что "Лига" "пошутила со страной". Он отметил, что досрочные выборы не должны проводиться, пока не будет утверждена реформа по сокращению количества законодателей до 345.

Лидер Демократической партии Никола Зингаретти заявил, что его оппозиционная левоцентристская группа также готова к досрочным выборам.

В течение четверга в Риме происходили встречи между лидерами страны, в частности между Сальвини и Конте, а также Конте и президентом Италии Серджо Маттарелла. Они пытались решить конфликт между "Лигой" и ее партнером в коалиции - партией "Движение пяти звезд". Последним поводом для спора между ними стал проект скоростной железнодорожной ветки между итальянским городом Турин и французским Лионом (TAV). "Лига" его поддерживает, тогда как "Движение пяти звезд" - против.