Парламент Великобритании сегодня будет голосовать за перенос Brexit

4 сентября, 2019, 13:24

Нижняя палата парламента Великобритании в среду рассмотрит законопроект, предусматривающий возможность переноса даты выхода страны из ЕС

Об этом сообщает ВВС.

Законопроект, который поддерживают оппозиционные партии, а также ряд консерваторов, заставит премьер-министра требовать отсрочки Brexit до 31 января, если депутаты не утвердят новое соглашение или проголосуют за выход без соглашения до 19 октября.

Если законопроект будет принят, состоится голосование относительно того, проводить ли досрочные всеобщие выборы. Для назначения выборов необходимо согласие двух третей депутатов.

Кроме того, законопроект еще должна утвердить Палата лордов, после чего он будет передан на подпись королю. Законом документ может стать 9 сентября, именно в этот день парламент может приостановить работу, как того просил премьер Борис Джонсон.

Ожидается, что Джонсон сегодня утром проведет заседание правительства, а затем впервые в качестве главы правительства будет отвечать на вопросы депутатов в Палате общин.

Отметим, что для отсрочки Brexit необходимо согласие 27 стран ЕС, саммит лидеров запланирован на 17-18 октября.

Напомним, правительство Джонсона потеряло рабочее большинство в Палате общин, а затем проиграло важное голосование по Brexit.