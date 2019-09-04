Джонсон проиграл ключевое голосование в парламенте по Brexit

4 сентября, 2019, 10:18

Палата общин парламента Великобритании сделала первый шаг к тому, чтобы заблокировать планы главы правительства Бориса Джонсона вывести страну из ЕС 31 октября без соглашения

Об этом сообщает ВВС.

Нижняя палата в ночь на среду проголосовала за решение взять под контроль повестку дня, что означает, что они смогут поставить на голосование законопроект, требующий от правительства добиваться новой отсрочки выхода Великобритании.

Обычно повестку дня формирует правительство. Но вчера Джонсон потерял большинство в британском парламенте, после чего 328 депутатов проголосовали за изменение процедуры, против высказался 301 депутат. Против планов правительства проголосовали не только оппозиционные партии, но и 21 депутат от правящей Консервативной партии.

В среду депутаты планируют внести на рассмотрение межпартийный законопроект, который заставит премьер-министра просить ЕС об отсрочке Brexit до 31 января, если парламентарии не одобрят новое соглашение или не проголосуют за выход без соглашения до 19 октября.

После голосования премьер-министр Борис Джонсон сказал, что выдвинет предложение о досрочных всеобщих выборах. Правительство намерено назначить выборы на 15 октября, однако для этого также требуется согласие парламента, причем необходимо две трети голосов.

Также отметим, что выборы могут пройти за два дня до саммита ЕС, посвященного Brexit.