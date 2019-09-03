Джонсон потерял большинство в британском парламенте, возможны досрочные выборы

3 сентября, 2019, 21:33

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон потерял большинство в парламенте перед рассмотрением депутатами дальнейших действий по Brexit, и такая ситуация может привести к досрочным выборам в ближайшее время

Об этом сообщает BBC.

Депутат-консерватор Филлип Ли перешел на сторону либеральных демократов перед решающим противостоянием между Борисом Джонсоном и мятежниками-консерваторами по поводу Brexit.

Ли, член парламента от Брекнелле, занял свое место на скамьях оппозиции, когда премьер-министр обратился в Палату общин.

Его выход означает, что Борис Джонсон больше не имеет рабочего большинства в Палате общин.

Депутат заявил, что не может служить интересам британцев в рядах консерваторов. Ли подчеркнул, что правительство Джонсона стремится к жесткому Brexit, от чего пострадает Соединенное Королевство.

Выступая в Палате общин, Джонсон сказал депутатам, что он хочет такой выход из ЕС, по которому будет договоренность с депутатами.

Но, по его словам, планы мятежников-консерваторов принять законодательство, которое блокирует выход без соглашения по 31 октября, "уничтожит любую возможность переговоров о новом соглашении".

Если они преуспеют в своих целях, сказал Джонсон, это заставит его отправиться в Брюссель, чтобы "просить еще одну бессмысленную задержку" Brexit, и он "никогда" этого не сделает .