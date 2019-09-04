 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортХачериди был близок к возвращению в "Динамо" летом

Хачериди был близок к возвращению в "Динамо" летом


фото: Twitter
Бывший футболист сборной Украины Евгений Хачериди этим летом мог вернуться в киевское "Динамо"

Об этом сообщает Игорь Цыганик на youtube-канале Football Hub.

Экс-защитник сборной Украины Евгений Хачериди летом покинул ПАОК в статусе свободного агента, после чего находится в поисках нового клуба. Среди возможных вариантов футболиста было возвращение в киевское "Динамо", агент защитника даже вел переговоры с Александром Хацкевичем, который на тот момент еще тренировал команду.

Интерес к Евгению Хачериди также был от турецких клубов, но самым близким к подписанию защитника было румынское "Стяуа", футболист вел переговоры лично с президентом клуба, однако о контракте сторонам так и не удалось договориться.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

4 сентября, 2019 среда

больше новостей

4 сентября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать