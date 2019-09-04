Хачериди был близок к возвращению в "Динамо" летом
4 сентября, 2019, 18:11
Бывший футболист сборной Украины Евгений Хачериди этим летом мог вернуться в киевское "Динамо"
Об этом сообщает Игорь Цыганик на youtube-канале Football Hub.
Экс-защитник сборной Украины Евгений Хачериди летом покинул ПАОК в статусе свободного агента, после чего находится в поисках нового клуба. Среди возможных вариантов футболиста было возвращение в киевское "Динамо", агент защитника даже вел переговоры с Александром Хацкевичем, который на тот момент еще тренировал команду.
Интерес к Евгению Хачериди также был от турецких клубов, но самым близким к подписанию защитника было румынское "Стяуа", футболист вел переговоры лично с президентом клуба, однако о контракте сторонам так и не удалось договориться.
- 4 сентября украинский защитник Евгений Хачериди вошел в символическую сборную мира лучших свободных агентов.
- 31 июля, Евгений Хачериди заявил, что не получал предложений о переходе от российских клубов .
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