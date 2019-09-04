Хачериди был близок к возвращению в "Динамо" летом

4 сентября, 2019, 18:11

Бывший футболист сборной Украины Евгений Хачериди этим летом мог вернуться в киевское "Динамо"

Об этом сообщает Игорь Цыганик на youtube-канале Football Hub.

Экс-защитник сборной Украины Евгений Хачериди летом покинул ПАОК в статусе свободного агента, после чего находится в поисках нового клуба. Среди возможных вариантов футболиста было возвращение в киевское "Динамо", агент защитника даже вел переговоры с Александром Хацкевичем, который на тот момент еще тренировал команду.

Интерес к Евгению Хачериди также был от турецких клубов, но самым близким к подписанию защитника было румынское "Стяуа", футболист вел переговоры лично с президентом клуба, однако о контракте сторонам так и не удалось договориться.