Хачериди отреагировал на слухи о переходе в российский клуб

31 июля, 2019, 17:11

Экс-футболист "Динамо" Евгений Хачериди заявил, что не получал предложений о переходе от российских клубов

Об этом сообщает championat.com.

Евгений Хачериди отреагировал на информацию о своем переходе в московский ЦСКА и заявил, что предложений ни от одного из российских клубов ему не поступало.

"Если предложение о переходе в российский клуб поступит, даже не знаю, готов рассмотреть его. Варианты продолжения карьеры есть, но предложения не из России", - сказал Хачериди.

Последним клубом Хачериди был греческий ПАОК, в который он перешел летом прошлого года.

32-летний Евгений Хачериди родился в Мелитополе и выступал за местный клуб "Олком". Затем играл в запорожском "Металлурге" и "Волыни". С 2007 года был игроком "Динамо". В прошлом сезоне стал чемпионом Греции.

За сборную Украины Хачереди сыграл 51 матч и забил 3 гола.