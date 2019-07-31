Хачериди отреагировал на слухи о переходе в российский клуб
Об этом сообщает championat.com.
Евгений Хачериди отреагировал на информацию о своем переходе в московский ЦСКА и заявил, что предложений ни от одного из российских клубов ему не поступало.
"Если предложение о переходе в российский клуб поступит, даже не знаю, готов рассмотреть его. Варианты продолжения карьеры есть, но предложения не из России", - сказал Хачериди.
Последним клубом Хачериди был греческий ПАОК, в который он перешел летом прошлого года.
32-летний Евгений Хачериди родился в Мелитополе и выступал за местный клуб "Олком". Затем играл в запорожском "Металлурге" и "Волыни". С 2007 года был игроком "Динамо". В прошлом сезоне стал чемпионом Греции.
За сборную Украины Хачереди сыграл 51 матч и забил 3 гола.
- 31 июля СМИ сообщили, что Евгений Хачериди в ближайшее время перейдет в московский ЦСКА .
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