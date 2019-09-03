Снятие неприкосновенности с президента внесут на следующей пленарной неделе, - Стефанчук
Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде и первый вице-спикер Руслан Стефанчук , сообщает РБК-Украина.
Стефанчук заявил, что это процедура, которая дает возможность привлекать к ответственности Президента Украины.
"Во-первых, этот вопрос мы вносим на следующей неделе - один из первых законов. Это закон об иммунитете. Это процедура, которая дает возможность привлекать к ответственности Президента Украины", -заявил Стефанчук.
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в свою очередь отметил, что в парламенте найдется достаточно голосов за снятие иммунитета с президента Украины.
"Это отдельный законопроект, мы за него так же единодушно проголосуем. Я думаю, даже ОПЗЖ проголосует. Ведь это снятие неприкосновенности не с них, а с кого-то другого и они будут дружно говорить" за ", - заявил Арахамия.
Напомним, сегодня парламент принял изменения в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности .
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