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Espreso.tvОбществоПорошенко не пришел на допрос в ГБР

Порошенко не пришел на допрос в ГБР


фото: facebook
3 сентября пятый президент Петр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований, так как занят работой народного депутата и находится в сессионном зале Верховной Рады

Об этом сообщает директор ГБР Роман Труба в Telegram.

"Порошенко сегодня не явился на допрос в ГБР. Пришел его адвокат, объяснил причину неявки своего подзащитного - он теперь народный депутат Украины и работает в сессионном зале", - сказал он.

Помимо этого, директор ГБР написал, что Порошенко направят повторную повестку на допрос. Труба заметил, что подобную аргументацию теперь будут использовать как клише для следующих неявок на следственные действия в ГБР.

Сейчас, по словам Трубы, депутатский иммунитет не позволит применить к Порошенко норму УПК о принудительном приводе.

В то же время у нардепов осталось три месяца, чтобы использовать такую возможность, ведь Рада отменила депутатскую неприкосновенность с января 2020 года.

Пресс-секретарь директора ГБР Анжелика Иванова рассказала, что Порошенко вызвали в ГБР по делу о злоупотреблении властью или служебным положением при отмене в 2016 году решения председателя одного из местных РГА Николаевской области.

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