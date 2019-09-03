Порошенко не пришел на допрос в ГБР
Об этом сообщает директор ГБР Роман Труба в Telegram.
"Порошенко сегодня не явился на допрос в ГБР. Пришел его адвокат, объяснил причину неявки своего подзащитного - он теперь народный депутат Украины и работает в сессионном зале", - сказал он.
Помимо этого, директор ГБР написал, что Порошенко направят повторную повестку на допрос. Труба заметил, что подобную аргументацию теперь будут использовать как клише для следующих неявок на следственные действия в ГБР.
Сейчас, по словам Трубы, депутатский иммунитет не позволит применить к Порошенко норму УПК о принудительном приводе.
В то же время у нардепов осталось три месяца, чтобы использовать такую возможность, ведь Рада отменила депутатскую неприкосновенность с января 2020 года.
Пресс-секретарь директора ГБР Анжелика Иванова рассказала, что Порошенко вызвали в ГБР по делу о злоупотреблении властью или служебным положением при отмене в 2016 году решения председателя одного из местных РГА Николаевской области.
- Напомним, что в понедельник, 12 августа, Петр Порошенко свидетельствовал в рамках уголовного производства по поводу возможного уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой".
- Экс-президент Украины Петр Порошенко прокомментировал допросы в ГБР по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой"
- Порошенко также заявил, что готов пройти детектор лжи в прямом эфире "Прямого канала"
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