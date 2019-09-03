Порошенко не пришел на допрос в ГБР

3 сентября, 2019, 16:01

Об этом сообщает директор ГБР Роман Труба в Telegram.

"Порошенко сегодня не явился на допрос в ГБР. Пришел его адвокат, объяснил причину неявки своего подзащитного - он теперь народный депутат Украины и работает в сессионном зале", - сказал он.

Помимо этого, директор ГБР написал, что Порошенко направят повторную повестку на допрос. Труба заметил, что подобную аргументацию теперь будут использовать как клише для следующих неявок на следственные действия в ГБР.

Сейчас, по словам Трубы, депутатский иммунитет не позволит применить к Порошенко норму УПК о принудительном приводе.

В то же время у нардепов осталось три месяца, чтобы использовать такую возможность, ведь Рада отменила депутатскую неприкосновенность с января 2020 года.

Пресс-секретарь директора ГБР Анжелика Иванова рассказала, что Порошенко вызвали в ГБР по делу о злоупотреблении властью или служебным положением при отмене в 2016 году решения председателя одного из местных РГА Николаевской области.