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Espreso.tvОбществоПорошенко: "Я готов пройти детектор лжи в прямом эфире "Прямого канала"

Порошенко: "Я готов пройти детектор лжи в прямом эфире "Прямого канала"

Пятый президент Украины прокомментировал ситуацию, связанную с проведением допроса с использованием детектора лжи

Об этом Петр Порошенко заявил во время брифинга по поводу допроса в ГБР, передает Еспресо.TV .

"Я не доверяю ГБР, я не доверяю их руководству, я не верю в объективность и беспристрастность следствия. И в то же время, на "Прямом канале" на те вопросы, а у меня есть перечень, которые они хотели озвучить, я готов пройти детектор лжи на "Прямом канале" в прямом эфире ", - заявил Порошенко.

Он также отметил, что когда озвучил в ГБР это предложение, то не увидел "большого энтузиазма по этому поводу".

  • Напомним, что в понедельник, 12 августа, Петр Порошенко говорил в рамках уголовного производства по поводу возможного уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой".
  • Экс-президент Украины Петр Порошенко прокомментировал допросы в ГБР по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой"
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