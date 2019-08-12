Порошенко: "Я готов пройти детектор лжи в прямом эфире "Прямого канала"
12 августа, 2019, 14:02
Пятый президент Украины прокомментировал ситуацию, связанную с проведением допроса с использованием детектора лжи
Об этом Петр Порошенко заявил во время брифинга по поводу допроса в ГБР, передает Еспресо.TV .
"Я не доверяю ГБР, я не доверяю их руководству, я не верю в объективность и беспристрастность следствия. И в то же время, на "Прямом канале" на те вопросы, а у меня есть перечень, которые они хотели озвучить, я готов пройти детектор лжи на "Прямом канале" в прямом эфире ", - заявил Порошенко.
Он также отметил, что когда озвучил в ГБР это предложение, то не увидел "большого энтузиазма по этому поводу".
- Напомним, что в понедельник, 12 августа, Петр Порошенко говорил в рамках уголовного производства по поводу возможного уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой".
- Экс-президент Украины Петр Порошенко прокомментировал допросы в ГБР по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой"
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