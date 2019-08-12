Не доверяю ГБР, а Портнов имеет доступ ко всем материалам следствия, - Порошенко

12 августа, 2019, 13:51

Об этом Петр Порошенко заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV

"Убежден, что ГБР, другим правоохранительным органам, СБУ и новой власти обязательно надо уделять внимание не ситуации с каналом "Прямой", а защите информационного пространства страны. Я дал четкие позиции по этому поводу, и сразу была утечка информации, что дает основания утверждать, что господин Портнов имеет доступ ко всем материалам следствия и по собственному усмотрению пытается это комментировать", - заявил политик.

Также он отреагировал на заявление директора ГБР Романа Трубы, что следующий допрос проведут на полиграфе:

"Я не доверяю ГБР, их руководству, не верю в объективность и беспристрастность следствия. Я готов пройти детектор лжи в прямом эфире "Прямого канала"", - отметил Порошенко.

Напомним, что в понедельник, 12 августа, Петр Порошенко говорил в рамках уголовного производства по поводу возможного уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой".