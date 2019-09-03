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Espreso.tvМирПенс раскритиковал Германию за энергозависимость от России

Пенс раскритиковал Германию за энергозависимость от России


фото: reuters
Вице-президент США Майк Пенс раскритиковал Германию за газопровод "Северный поток" и поддержку строительства "Северного потока-2"

Об этом он сказал после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве, сообщает DW.

По словам Пенса, президент США Дональд Трамп и в дальнейшем будет ставить вопрос о том, что, поддерживая "Северный поток" и "Северный поток-2", Германия "позволяет себе попасть в зависимость от России в обеспечении своих энергетических потребностей".

Кроме того, он в очередной раз обвинил Берлин в том, что тот пока не доказал свой финансовый вклад в бюджет НАТО 2% ВВП.

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"Нет смысла в том, чтобы жители США несли львиную долю ответственности за защиту Европы", - считает он.

При этом вице-президент США похвалил Польшу за то, что она, в частности, придерживается этого целевого показателя.

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"Северный поток-2" - российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже имеющимся Северным потоком - 55 млрд куб. м. газа.

"Северный поток-2" пройдет вдоль газопровода "Северный поток" по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачки газа через Украину.

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