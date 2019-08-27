МИД Польши: "Северный поток-2" напоминает пакт Молотова-Риббентропа
Об этом сообщает Польское радио.
По словам Шинкивского "Северный поток-2" может иметь негативные последствия для Польши и стран Балтии.
"Строительство газопровода "Северный поток-2", с точки зрения сотрудничают стран могло бы напоминать сотрудничество России и Германии в прошлом. Газопровод в обход Польши и Прибалтики, является такой сделкой над их головами", - заявил Шинкивский.
Также польский политик отметил, что если бы не сильный союз между Польшей и США, вопрос строительства газопровода был бы решено.
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"Ситуация с протестом по строительству "Северного потока-2" не безнадежна благодаря альянсу с США", - сообщил Шинкивский.
Отметим, что строительство "Северного потока-2" будет проходить через воды Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Сейчас он имеет разрешения от всех стран, воды которых он пересекает, кроме Дании. Хотя Газпром завершил более 70% проекта "Северный поток 2", с апреля 2017 года он ждет от датских властей рассмотрения заявок на прокладку между 147 и 175 км через датские воды.
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