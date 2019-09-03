Ломаченко признался, что его звали в политику
Об этом сообщает BBC .
По словам чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации) ему поступали предложения от политических партий принять участие в парламентских выборах, но он ответил отказом.
"Каждый должен заниматься своим делом. Я максималист, если бы я хотел этого, то мне нужно было бы получать юридическое образование и учиться на политика. Я никого не осуждаю, но это мое мнение. Если ты хочешь идти в политику, нужно получить знания. Мне поступали предложения от политических партий. Не скажу, от каких. Я ответил, что я не политик. Мне это не интересно", - сказал Ломаченко.
- Напомним, 31 августа в Лондоне Василий Ломаченко победил по очкам британца Люка Кэмпбелла и стал чемпионом мира в легком весе по трем версиям - WBA, WBO и WBC.
- Василий Ломаченко заявил, что не собирается разрывать дружеские отношения с россиянами "из-за политики".
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