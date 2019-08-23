Коноплянка может вернуться в УПЛ
23 августа, 2019, 12:35
Украинский футболист Евгений Коноплянка близок к переходу в киевское "Динамо"
Об этом сообщает sportanalytic.com.
Украинский вингер Евгений Коноплянка близок к переходу в киевское "Динамо". После того как трансфер в "Бешикташ" сорвался, "Шальке" размышляет над снижением цены на украинца. Киевляне готовы заплатить за Евгения Коноплянку 2,5 млн евро.
29-летний украинец выступает за "Шальке" с 2016-го года. В прошлом сезоне игрок провел 21 матч, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.
- 7 августа президента "Шальке" Клеменса Теннис отстранили от работы в связи с обвинением в расизме.
- Заметим, что Евгений Коноплянка отказался рассматривать предложения о переходе от российских клубов.
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