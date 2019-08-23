Коноплянка может вернуться в УПЛ

23 августа, 2019, 12:35

Украинский футболист Евгений Коноплянка близок к переходу в киевское "Динамо"

Об этом сообщает sportanalytic.com.

Украинский вингер Евгений Коноплянка близок к переходу в киевское "Динамо". После того как трансфер в "Бешикташ" сорвался, "Шальке" размышляет над снижением цены на украинца. Киевляне готовы заплатить за Евгения Коноплянку 2,5 млн евро.

29-летний украинец выступает за "Шальке" с 2016-го года. В прошлом сезоне игрок провел 21 матч, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.