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Espreso.tvСпортКоноплянка может вернуться в УПЛ

Коноплянка может вернуться в УПЛ


фото: schalke04.de
Украинский футболист Евгений Коноплянка близок к переходу в киевское "Динамо"

Об этом сообщает sportanalytic.com.

Украинский вингер Евгений Коноплянка близок к переходу в киевское "Динамо". После того как трансфер в "Бешикташ" сорвался, "Шальке" размышляет над снижением цены на украинца. Киевляне готовы заплатить за Евгения Коноплянку 2,5 млн евро.

29-летний украинец выступает за "Шальке" с 2016-го года. В прошлом сезоне игрок провел 21 матч, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

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