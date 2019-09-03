Бразильский футболист "Шахтера" перешел в команду Роналду
3 сентября, 2019, 13:41
"Шахтер" отдал бразильского полузащитника Фернандо в аренду португальскому "Спортингу", где начинал карьеру Криштиану Роналду
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера" .
20-летний Фернандо выступать за лиссабонский клуб до конца нынешнего сезона на правах аренды.
Бразильский вингер является воспитанником клуба "Палмейрас" и считался одним из главных его талантов. Летом 2018 перешел в "Шахтер" за 5,5млн евро, но не получил стабильного места в основе команды. Всего на счету атакующего хавбека 22 матча и 2 гола за донецкую команду.
"Спортинг" является первым профессиональным клубом Криштану Роналду, выступающий за лиссабонцев в 2002 - 2003 годах.
- Напомним, 2 сентября "Шахтер" объявил о подписании контракта с игроком национальной сборной Евгений Коноплянка.
- Кроме того, "Шахтер" сделал трансфер футболиста молодежной сборной Бразилии Вита , которым интересовалась "Барселона".
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